Twee Filipijnse kinderen bevrijd uit seksindustrie dankzij tip Nederlandse politie

Dit meldt International Justice Mission (IJM), een organisatie die zich wereldwijd inzet tegen slavernij en mensenhandel. Een 34-jarige man die de kinderen voor internetpornografie aanbood, kon worden gearresteerd.

De bevrijdingsactie en arrestatie door IJM en lokale Filipijnse autoriteiten, kon plaatsvinden in de plaats Taguig dankzij aanwijzingen van de Nederlandse politie. Zij kwam het misbruik van de twee kinderen op het spoor door een arrestatie van de 49-jarige Nederlander E.D., 1 februari 2016, die werd verdacht van het bezitten van kinderpornografie.

“Deze zaak laat zien dat wanneer landen nauw met elkaar samenwerken, we het misbruik van kinderen voor cyberseks kunnen aanpakken,” aldus Henk Jan Kamsteeg van IJM in Nederland. “Duizenden Filipijnse kinderen worden misbruikt voor de webcam. Klanten uit landen als Nederland geven veilig van achter hun laptop in hun eigen huis seksuele opdrachten die de kinderen aan de andere kant van de wereld moeten uitvoeren. Kinderen worden vaak gedwongen sadistische seksuele handelingen met elkaar en zichzelf uit te voeren. Door daders in De Filipijnen te arresteren, pakken wij deze misdaad bij de bron aan. In dit geval gaat het om een oom van een van de jonge slachtoffers.”

De bevrijde meisjes worden nu opgevangen in een speciaal nazorgtehuis voor kinderen die zijn misbruikt voor cyberseks. Counselors van IJM zullen met de slachtoffers blijven optrekken en advocaten van de organisatie zullen de lokale aanklagers ondersteunen in de rechtszaak tegen de dader.

“We zien dat de Filipijnse autoriteiten deze misdaad steeds serieuzer aanpakken,” aldus Kamsteeg. “IJM heeft geholpen bij het in leven roepen van een speciale politie-unit die misbruik van kinderen en vrouwen voor de seksindustrie aanpakt. De agenten van deze unit worden dagelijks geconfronteerd met gruwelijke beelden van kindermisbruik en zijn voor honderd procent gecommitteerd een einde te maken aan deze uitbuiting van de meest kwetsbaren.”

IJM ondersteunde de lokale autoriteiten met 120 reddingsoperaties, waarbij 179 verdachten werden gearresteerd en 415 kinderen werden bevrijd. 46 daders werden inmiddels veroordeeld tot gevangenisstraffen. Naast de reddingsoperaties waarbij IJM betrokken was, hebben door IJM getrainde autoriteiten veel meer kinderen bevrijd van misbruik voor cyberseks, in operaties waarbij IJM niet meer betrokken was.

IJM is wereldwijd actief in 10 landen, waar in 17 veldkantoren gevochten wordt tegen onder andere gedwongen arbeid, mensenhandel voor de seksindustrie en misbruik van kinderen voor cyberseks. Jaarlijks bevrijdt de organisatie duizenden slachtoffers, helpt het lokale autoriteiten bij het aanklagen van de misdadigers en helpt het overheden bij structurele verandering van samenlevingen, met als doel de armen te beschermen tegen geweld.

International Justice Mission is werelds grootste organisatie in de strijd tegen slavernij, zoals misbruik van kinderen voor cyberseks, gedwongen arbeid en handel in kinderen voor de seksindustrie.