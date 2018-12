Opnieuw ladingdiefstallen uit rijdende vrachtauto's gemeld bij politie

Drie aangiften diefstal

'Deze en vorige week waren er meerdere incidenten bij vrachtauto's die vertrokken vanuit Tilburg. De politie heeft inmiddels drie aangiften van diefstal opgenomen', aldus de politie. De politie en TLN vragen vervoerders waakzaam te zijn en medewerkers te informeren over deze vorm van ladingdiefstal.

Alertheid chauffeurs

Politie en Transport en Logistiek Nederland (TLN) vragen transportbedrijven hun chauffeurs te instrueren om alert te zijn op personenauto’s die voor de vrachtauto gaan rijden, zodat de vrachtauto gedwongen wordt om snelheid te verminderen. En de chauffeurs te vragen in zo’n geval het kenteken van de personenauto te noteren. Het is van belang om te zorgen dat de vrachtauto blijft rijden, zo nodig van rijstrook te wisselen en direct 112 te bellen.

Laad- en losplaatsen

Ook bij laad- en losplaatsen van waardevolle goederen is extra alertheid op verdachte personen of auto’s op zijn plaats. De Landelijke Eenheid verricht onderzoek naar aanleiding van de meldingen. De politie vraagt chauffeurs die mogelijk getuige zijn geweest van dergelijke diefstallen of andere informatie hebben zich bij de politie te melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Methode

Rijdende berovingen vinden over het algemeen op de volgende manier plaats. Terwijl een auto voor de vrachtwagen rijdt en deze dwingt snelheid te minderen rijden twee auto’s naast elkaar om het achteropkomend verkeer op afstand te houden. Een vierde auto gaat achter de vrachtauto rijden. Een van de inzittenden klimt uit het dakraam, kruipt op de motorkap en breekt met een slijptol het slot van de vrachtauto open en laadt de goederen uit de vrachtauto en in de eigen auto. Die zit vaak vast met een tuigje, zodat hij niet kan vallen. Dit gebeurt meestal op onverlichte delen van de snelweg. Door die twee auto’s die de rest van het verkeer ophouden, hebben medeweggebruikers vaak niets in de gaten.

Roemenen

In juli 2017 hield de politie vijf Roemenen aan op een vakantiepark op de Veluwe voor betrokkenheid bij de diefstal van een lading smartphones uit een rijdende vrachtwagen op de A73. In maart van dit jaar werden de mannen veroordeeld tot vijftien maanden celstraf voor heling van de telefoons. In augustus 2017 is een Roemeen aangehouden op de A15 bij Nijmegen na een mislukte poging tot diefstal uit een rijdende vrachtwagen. Hij is later tot één jaar celstraf veroordeeld. Daarna is het in Nederland stil geweest met dergelijke stuntdiefstallen. In andere landen zijn wel diefstallen uit rijdende vrachtauto's gemeld. Bijvoorbeeld in oktober dit jaar werden in Groot Brittannië vijf gevallen gemeld.