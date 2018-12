Dode en gewonde bij woningbrand Gelderse Eefde

Bij een grote uitslaande woningbrand aan de Reeverdijk in het Gelderse Eefde is donderdagochtend een persoon om het leven gekomen. Een ander persoon is gewond naar het ziekenhuis overgebracht. Dit meldt de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland donderdag.

Uitslaande brand

Even na 06.30 uur donderdagochtend kwam de melding van de uitslaande brand in de twee-onder-een-kapwoning bij de hulpdiensten binnen. Meerdere blusvoertuigen en wagens voor watervoorziening van de brandweer kwamen ter plaatse om de brand te bedwingen.

Persoon in woning

Een persoon is voor aankomst van de brandweer gewond uit de woning gekomen. Op dat moment was het voor de brandweer nog niet duidelijk of iedereen uit de woning was. Kort daarna bleek dat er zich nog een persoon in de woning zou bevinden.

Dode in slaapkamer

De brandweer kreeg de brand onder controle en kon vervolgens de woning verder verkennen. Daarbij werd een persoon in een slaapkamer aangetroffen. Deze was reeds overleden. De andere bewoner was al eerder door de ambulance met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Onderzoek naar oorzaak

De naastgelegen woning heeft enige waterschade opgelopen maar de brandweer heeft deze woning kunnen behouden. De bewoners mogen hun woning weer in. De oorzaak van de brand is onbekend, zowel de brandweer als politie doen hier onderzoek naar. De schade wordt afgehandeld door Salvage.