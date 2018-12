Vlees edelherten Oostvaardersplassen niet al deze Kerst verkrijgbaar

Het grootste deel van het vlees van de afgeschoten edelherten uit de Oostvaardersplassen wordt verkocht. Dit meldt Staatsbosbeheer vrijdag nadat zij met wildgroothandel Pieter van Meel uit Amsterdam overeenstemming heeft bereikt over het voor consumptie beschikbaar stellen van het vlees.

Deel van de opdracht

'Dit is deel van de opdracht die de provincie Flevoland aan Staatsbosbeheer heeft gegeven in het kader van het verminderen van het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen', aldus Staatsbosbeheer.

Afschot

Afgelopen maandag is Staatsbosbeheer begonnen met het afschot van circa 1800 edelherten, met als doel het aantal terug te brengen tot een aantal van 490. Van Meel heeft veel ervaring met het verwerken van wild, zoals zwijnen, edelherten en reeën van de Veluwe en zal het vlees leveren aan poeliers, slagers en gerenommeerde restaurants door het hele land.

Vlees pas in januari beschikbaar

Aangezien bij het proces zorgvuldigheid op de eerste plaats komt én de decembermaand verreweg de drukste maand is bij Van Meel, zal vlees uit de Oostvaardersplassen pas vanaf januari beschikbaar komen. Dan wordt er meer informatie gegeven aan restaurants, poeliers en consumenten over de verkrijgbaarheid.

Rijpen

Edelherten die geschoten worden en geschikt zijn voor consumptie worden ter plekke ontdaan van ingewanden en in een koelinstallatie opgeslagen. Van Meel haalt de edelherten vervolgens op en brengt ze naar zijn locatie in Amsterdam, waar het vlees verder verwerkt wordt. De edelherten zullen eerst één tot twee weken worden gerijpt in een daarvoor speciaal ingerichte koelcel. Daarna zal de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ieder dier individueel keuren.

Maatschappelijk doel

Staatsbosbeheer ontvangt voor het vlees een beperkte vergoeding, maar de kosten van het faunabeheer en het ter consumptie aanbieden zijn hoger dan de opbrengsten. Van Meel en Staatsbosbeheer streven er naar een deel van het vlees ter beschikking te stellen voor een maatschappelijk doel zoals bijvoorbeeld de voedselbanken. De mogelijkheden daarvoor worden momenteel verkend.