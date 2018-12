Handgranaat gevonden in centrum Culemborg

Op de Oude Vismarkt in het Gelderse Culemborg is een handgranaat aangetroffen voor een shishalounge.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het projectiel veiliggessteld.

Kerstmarkt

Op het moment dat de granaat gevonden werd, was er een kerstmarkt in het centrum. Op last van de politie moeten publiek en enkele standhouders de omgeving verlaten.

Afzetting opgeheven

De omgeving is inmiddels weer vrijgegeven en de polite zal onderzoek doen naar de herkomst van de handgranaat.