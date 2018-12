Minderjarige door leeftijdgenoot neergestoken station Dieren

Maandagmiddag is op het stationsplein in het Gelderse Dieren een minderjarige jongen zwaargewond geraakt nadat hij door een leeftijdgenoot was gestoken. Dit meldt de politie maandag.

Radboudumc

Het steekincident gebeurde op bij de bushalte vlak voor het treinstation. Het zwaargewonde slachtoffer is per ambulance naar het Radboudumc in Nijmegen overgebracht.

Aanhouding

De politie heeft de minderjarige jongen ter plaatse als verdachte aangehouden. De politie maakte een afzetting rond de plek van het incident en is ter plaatse een onderzoek gestart. Na dit onderzoek werd de politieafzetting weer opgeheven.

Over de aanleiding van het steekincident is nog niets bekend. De politie zet het onderzoek voort.