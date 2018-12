Froger met Eyelove meest irritante reclame 2018

Gerard Joling voor Lidl

In de categorie irritantste BN'er in een reclame eindigen Gerard Joling voor Lidl (19%) en André Hazes voor Essent (11%) op de tweede en derde plek. In de categorie irritantste reclame gaat de tweede plek naar Becam (34%) en de derde plek naar KPN (19%). Er zijn 63351 in totaal stemmen uitgebracht.

Ook de Loden Radioleeuw voor Eyelove

Eyelove won ook de Loden Radioleeuw voor het irritantste radiospotje. Luisteraars ergeren zich vooral aan de rol van Froger. Een luisteraar reageert: 'Zeer irritant, dat gejodel van Froger'. Een ander zegt: 'Het Amsterdams stoort me mateloos. Dit in combinatie met het zwaar overdreven vibrato maakt dat ik de radio even uitzet' en: 'Het zingen van Eyelove klinkt als een krijtje over het schoolbord. Een te hoog irritatiegeluid'.

Vorig jaar ging de Loden Leeuw naar Albert Heijn met de 'buik, billen, bonus'-reclame en naar Ali B voor zijn commercial voor Yarden. Ook toen eindigde Becam als tweede.