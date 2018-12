Achtervolging spookrijder A6

Nepagenten

De mannen die de chauffeur aanspraken hadden geen uniform aan maar zeiden wel van de politie te zijn. De chauffeur schatte goed in dat hij deze mannen niet kon vertrouwen. Toen de politie eraan kwam ging de auto met de mannen er vandoor via de a6 richting Lemmer. De politie zette de achtervolging in met hoge snelheid.

Bij Oosterzee ging de achtervolgde auto de afrit af en reed vervolgens dezelfde oprit weer op. Nu spookrijdend over de A6 richting Joure. Omdat er een zeer gevaarlijke situatie ontstond heeft de politie de achtervolging moeten staken. Bij dit soort acties willen geen onnodige slachtoffers maken.

Onderzoek

Collega’s uit Oost Nederland hebben nog geprobeerd de auto opnieuw in beeld te krijgen maar dat is helaas niet gelukt. Gelukkig heeft de politie meer manieren om bestuurders te achterhalen. Het onderzoek naar deze spookrijders wordt voortgezet.