Celstraffen voor arbeidsuitbuiting, mishandelingen en verduistering

In alle drie de zaken heeft de verdediging veel kritiek geuit op de manier waarop de politie en het openbaar ministerie het onderzoek naar deze feiten hadden opgezet en uitgevoerd. De rechtbank heeft de meeste verweren die in dit verband gevoerd zijn verworpen. Naar het oordeel van de rechtbank zijn er wel fouten gemaakt, maar zijn de meeste daarvan later hersteld of waren deze niet zo ernstig dat daar gevolgen aan verbonden zouden moeten worden.

Twee veroordelingen voor verdovende middelen, getuigenbeïnvloeding en wapens

Twee van de mannen zijn veroordeeld voor het verkopen van verdovende middelen, het beïnvloeden van getuigen en het voorhanden hebben van een wapen en munitie. Van de andere verwijten, onder meer verduistering, hennepteelt en arbeidsuitbuiting, zijn zij vrijgesproken. Mede vanwege de lange duur van de strafzaak legt de rechtbank hen straffen op die het voorarrest niet overschrijden, gecombineerd met een voorwaardelijke straf.

Derde persoon ook veroordeeld voor uitbuiting

De derde man is eveneens veroordeeld voor het beïnvloeden van een getuige, maar daarnaast ook voor de stelselmatige en gewelddadige uitbuiting van een man die hij jarenlang voor zich in zijn café heeft laten werken. Hoewel ook zijn strafzaak lang heeft geduurd, vindt de rechtbank dit feit zo ernstig dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf nog steeds passend is. Aan hem is daarom een gevangenisstraf van drie en een half jaar opgelegd.