Twee mannen aangehouden voor handel in illegale navigatiesoftware

De FIOD heeft op 18 december een 28-jarige man uit Hengelo en een 46-jarige man uit Almelo aangehouden. Zij worden verdacht van de handel in illegale navigatiesoftware voor auto’s. De FIOD doorzocht twee woningen in Hengelo, een woning in Almelo en een vakantiewoning in de omgeving van Weerselo. Hierbij is onder meer beslag gelegd op computerapparatuur om navigatiesoftware te kopiëren, 19.000 euro contant geld en twee auto’s.

Verdachten bieden op internet (updates voor) navigatiesoftware aan voor diverse automerken. Ze maken gebruik van verschillende accounts en adverteren met gekopieerde en nieuwe software. Verdachten maken zich met hun handel schuldig aan inbreuk op het merken- en auteursrecht van autofabrikanten. Dat is strafbaar. Ook worden de mannen verdacht van het witwassen van het geld dat zij met hun handel verdienen.

In twee woningen was een kamer volledig ingericht met apparatuur om DVD’s en geheugenkaartjes voor navigatiesoftware te kopiëren. Alle apparatuur is in beslag genomen. Ook is beslag gelegd op 19.000 euro contant geld, een bankrekening, twee auto’s en de vakantiewoning in de omgeving van Weerselo.

De FIOD startte het onderzoek na een aangifte door een autofabrikant. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Accounts en advertenties offline gehaald

De verdachten adverteerden veelvuldig op een bekend internetplatform. De meer dan 100 accounts en enkele tienduizenden advertenties van verdachten zijn op bevel van de officier van justitie offline gehaald. Ook is de website http://www.satnaveurope.com/van verdachten offline gehaald.

Verdachten maakten gebruik van geldezels

De verdachten maken vermoedelijk gebruik van zogenoemde geldezels. Een geldezel leent zijn pas, pincode en/of inlogcode voor internetbankieren uit. Op die manier kunnen criminelen de bankrekening gebruiken om gestolen of met fraude verkregen geld weg te sluizen. Geldezels worden met een mooi verhaal gestrikt op schoolplein, via een kennis of via social media. Geldezel spelen lijkt makkelijk geld verdienen, maar je bent strafbaar. Bovendien kom je op een zwarte lijst wanneer de bank erachter komt dat een rekening wordt gebruikt om geld door te sluizen. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben. Zo wordt het openen van een bankrekening onmogelijk of heel moeilijk en kan ook het afsluiten van een hypotheek voor langere tijd onmogelijk worden.