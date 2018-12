Man ramt lantaarnpaal en laat auto met papegaai achter

In het Brabantse Steenbergen heeft een automobilist woensdagavond op de Noorddonk een lantaarnpaal uit de grond gereden. Zijn auto kwam in een plantsoen tot stilstand. De bestuurder zette het daarna op een lopen en liet een papegaai in zijn auto achter.

Papegaai

Het ongeluk gebeurde rond 21.00 uur. De bestuurder verloor de macht over het stuur en reed in de bocht rechtdoor. Naast de lantaarnpaal werd ook een boom geraakt. Omstanders zagen dat de automobilist uit de auto klom en daarna vluchtte. In de auto troffen agenten een papegaai in een kooi aan.

Verlaten plaats ongeval

De auto is door een bergingsbedrijf weggetakeld. De papegaai is naar een dierenopvang gebracht. De politie vermoedt dat de eigenaar van de auto ook de bestuurder is en dat deze niet langer beschikt over de juiste rijvaardigheid en geschiktheid. Er wordt daarom een melding aan het CBR gedaan. Als de man is opgespoord, wordt hij verhoord omdat hij de plaats van het ongeval heeft verlaten.