Dode bij steekincident in woning, 40-jarige man aangehouden

Zaterdagochtend is rond 11.00 uur in een woning in Arnhem een dode aangetroffen. Dit meldt de politie zaterdag.

Aanhouding

De overleden persoon werd gevonden in een woning aan de Dragonstraat dat in de wijk Malbergen ligt. De politie heeft een man aangehouden als verdachte. Wat er zich precies heeft afgespeeld wordt door de politie onderzocht. Forensische rechercheurs zijn in en om de woning een sporenonderzoek gestart. De politie is een buurtonderzoek gestart.

'Vader heeft zoons aangevallen'

Volgens de Gelderlander zou een vader zijn twee zoons met een mes te lijf zijn gegaan. Hierbij is de jongste van 12 jaar overleden. De vader achtervolgde zijn 15-jarig zoon ook nog, die de straat op was gevlucht, maar kon door de politie worden opgepakt.

Update 15.00 uur

'De man die eerder vandaag is aangehouden vanwege een dode in een woning aan de Dragonstraat in Arnhem, is een man van 40. Of de verdachte en het slachtoffer familie van elkaar zijn, wordt onderzocht. De identiteit van het slachtoffer is nog niet vastgesteld', zo laat de politie zaterdagmiddag weten.

Update 17.20 uur

Nadat de politie een melding kreeg van een geëmotioneerde man in de buurt van de Graslaan troffen agenten een verdachte aan. De man van 40 is aangehouden. Wat er zich precies heeft afgespeeld in de woning aan de Dragonstraat wordt onderzocht. De politie is in en om de woning bezig met sporenonderzoek en praat met getuigen. Iedereen die meer weet over deze zaak wordt gevraagd contact op te nemen met de politie: 0900-8844.