Slachtoffer Arnhem is zoon aangehouden verdachte (40)

Het slachtoffer dat zaterdagmorgen in een woning aan de Dragonstraat in Arnhem is gevonden, is een 12-jarige jongen. De aangehouden 40-jarige man is zijn vader.

Op basis van het eerste onderzoek gaat de politie ervan uit dat het slachtoffer door een misdrijf om het leven is gekomen.

Na een melding troffen agenten zaterdagmorgen een geëmotioneerde man aan in de wijk Malburgen. De 40-jarige man is aangehouden en overgebracht naar het ziekenhuis. In de woning vonden agenten het lichaam van zijn 12-jarige zoon.

Onderzoek

In en om de woning is zaterdag lange tijd onderzoek gedaan. Daarbij werd onder andere een drone ingezet. De politie heeft met verschillende getuigen gesproken. Als er mensen zijn die meer weten over deze zaak maar nog niet met de politie hebben gesproken, dan worden die gevraagd contact op te nemen met de politie via 0900-8844.

Eerdere melding

De politie is vrijdagavond twee keer naar de woning gegaan na een melding. De eerste keer troffen de agenten de man aan maar was er geen sprake van een situatie waarop ingegrepen moest worden. De tweede keer troffen de agenten niemand aan. Een poging om te achterhalen waar de bewoner en de kinderen zich bevonden, heeft niet toen tot resultaat geleid.