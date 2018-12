Brandstichting horecapand Larenseweg Hilversum

In de nacht van donderdag 20 op 21 december is er brand ontstaan bij een horecagelegenheid aan de Larenseweg in Hilversum. De recherche vermoedt brandstichting en is op zoek naar getuigen. Dit meldt de politie maandag.

Ruit vernield en brand gesticht

Op vrijdag 21 december om 5.24 uur kreeg de politie melding dat er brand was bij een horecagelegenheid aan de Larenseweg in Hilversum. Er is een ruit vernield en brand gesticht. Een persoon rende weg. De politie is ter plaatse geweest en doet onderzoek. Er zijn geen gewonden gevallen.

Getuigenoproep

Heeft u meer informatie over de brand aan de Larenseweg of heeft u mogelijk iets gezien in de nacht van 20 op 21 december neem dan contact op met de politie via 0900 8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.