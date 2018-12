Vader (40) die zoon (12) doodstak voorgeleid bij rechter-commissaris

Psychische gesteldheid

De voorgeleiding vindt plaats in het Penitentiair Ziekenhuis in Scheveningen. De man is hier na zijn aanhouding zaterdag opgenomen, omdat er zorgen zijn over zijn psychische gesteldheid.

In beperkingen

Het onderzoek naar wat zich zaterdag in de woning aan de Dragonstraat heeft afgespeeld, gaat verder. In verband met het onderzoek, de privacy van de betrokkenen en het feit dat de verdachte in beperkingen zit, worden op dit moment geen verdere mededelingen gedaan over de stand van zaken in het onderzoek.