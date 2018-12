Politie pakt 4 ‘kerstinbrekers’ op na tip buurtbewoner

In de nacht van maandag op dinsdag zijn in Scherpenzeel in Gelderland, dankzij een oplettende buurtbewoner, vier mannen opgepakt die waarschijnlijk kort daarvoor hadden ingebroken. Het viertal werd aan het Doornboomspark door de politie aangehouden.