Politie lost waarschuwingsschoten bij ruzie in Rotterdam

De politie in Rotterdam is een onderzoek gestart na een schietpartij bij het Adrianaplein. Een persoon raakte bij het incident gewond.

Volgens de politie is de schietpartij gevolg van een ruzie. Naast het slachtoffer heeft de politie nog twee andere personen aangehouden. Zij zullen gehoord worden over hun betrokkenheid.

Politie heeft ter plaatse waarschuwingsschoten gelost om de situatie onder controle te krijgen. Toen dat niet hielp en de situatie te dreigend werd is er meerdere keren gericht geschoten. Onderzoek moet uitwijzen of hierbij de verdachte gewond is geraakt.