Jonge vrouw (20) gewond na steekincident Arnhem

De politie kreeg donderdagochtend rond 05.00 uur een melding van een vechtpartij in de Pauwstraat in Arnhem. 'Hierbij waren meerdere personen betrokken', zo meldt de politie donderdag.

Vrouw gewond

'Een vrouw van 20 jaar is gewond geraakt doordat ze met een steekvoorwerp is gestoken, zij is naar het ziekenhuis gebracht. Een 25-jarige man uit Arnhem is aangehouden', aldus de politie.

Oproep getuigen

Door met getuigen, maar ook met verdachte en slachtoffer te praten wordt de aanleiding van dit incident onderzocht. De politie vraagt mensen die getuige zijn geweest van het incident contact op te nemen via 0900-8844.