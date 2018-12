Dode in vijver Brunssum geen misdrijf of ongeluk

Donderdagochtend kreeg de politie rond 11.30 uur een melding binnen van een persoon te water in de vijver aan Ir. Op den Kampstraat in Brunssum. Dit meldt de politie donderdag.

Zwemmen

De hulpdiensten gingen ter plaatse om de persoon uit het water te halen. De melding die de politie kreeg was dat iemand aan het zwemmen was en daarna stil bleef liggen.

Overlijden geen misdrijf

Het slachtoffer is uit het water gehaald en bleek reeds te zijn overleden. De politie laat weten dat de doodsoorzaak van het slachtoffer geen misdrijf of een ongeluk is geweest. Uit privacy overwegingen doet de politie verder geen mededelingen.