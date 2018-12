Twee vermiste kinderen weer terecht

Volgens de politie ging het om een jongen van 12 jaar en een meisje van 15. Beide hebben rood tot rossig haar en zijn vermoedelijk in de omgeving van Hengelo.

Later op de dag meldt de politie dat het tweetal weer gevonden was in Glanerbrug. Waar het tweetal in de tussentijd zijn geweest wil de politie niet zeggen.