Burgers Akersloot komen in actie na overval

Een sigarenzaak aan het Akerhof in Akersloot is zaterdagmiddag rond 16.50 uur overvallen door twee daders. Het tweetal kwam de zaak binnen en bedreigde het personeel met een mes.

Na de overval gingen de twee overvallers er hardlopend met een onbekende buit vandoor. Direct werd Burgernet ingezet en ook de WhatsApp-groep in Akersloot werd actief. Ondanks de vele ogen en oren van meehelpende burgers en de inzet van veel politie werd het tweetal niet gevonden. De politie is blij dat burgers goed meegeholpen hebben in de zoektocht naar de verdachten.