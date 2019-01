Politie houdt man (30) aan na dodelijk vuurwerkincident Enschede

De politie heeft dinsdagavond een 30-jarige inwoner van Enschede aangehouden in verband met het dodelijke vuurwerkincident op de Gerststraat kort na de jaarwisseling in de nacht van maandag op dinsdag. Dit meldt de politie woensdag.

Dode (54)

'Bij het vuurwerkincident kwam een 54-jarige inwoner van Enschede om het leven. Kort na middernacht ontstond op een aanhangwagen een explosie waarbij onder andere stukken hout werden weggeblazen. Hierbij raakte de 54-jarige man ernstig gewond. Het slachtoffer overleed kort daarop aan zijn verwondingen', aldus de politie.

Onderzoek nog volop bezig

De politie doet nog steeds onderzoek naar de toedracht van dit noodlottige incident. Zo wordt o.a. technisch (sporen)onderzoek verricht op de (resten van) de aanhanger. Daarnaast wordt gekeken naar beeldmateriaal van die avond. Hierbij wordt ook gekeken naar beeldmateriaal dat op social media verschenen is.

Aanvullend buurtonderzoek

Dit is materiaal veiliggesteld en wordt meegenomen in het onderzoek. Tevens wordt een aanvullend buurtonderzoek gehouden. Dit alles om te achterhalen wat er precies op de aanhanger heeft gestaan/gelegen, wie het daar op heeft gelegd, wie de eigenaar of eigenaren waren van deze goederen en hoe dit tot een explosie heeft geleid.