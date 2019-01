Vrijwillige speurder naar verdwenen Willeke Dorst houdt er mee op

In de zoektocht naar de verdwenen Willeke Dorst uit Koekange, heeft vrijwilliger Ab Bruintjes zich terug getrokken. Samen met Jan Huzen waren zij initiatiefnemers die de zoektocht naar het meisje niet in de vergetelheid zou geraken.

Afgelopen jaarwisseling werd de tuin van An Bruintjes in Koekange vernield volgens RTV Drenthe. Op facebook laat Bruintjes weten: ‘Door de vernieling van mijn tuin wordt de druk op mij opgevoerd. Echter, ook wordt inmiddels de druk opgevoerd op mijn familie en die mij dierbaar zijn, direct en indirect.’

De politie is onlangs gaan graven in een weiland achter de boerderij waar Willeke verbleef. Bruintjes denkt dat een deel van de inwoners van Koekange genoeg heeft van zijn zoekmethode. Volgens de amateurspeurder was dit in sommige ogen ‘een brug te ver’. Nu ook zijn familie er op aangesproken wordt is het voor Bruintjes genoeg geweest.