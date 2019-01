Politie onderzoekt steekpartij in Almere

Bij een steekpartij in Almere is in de nacht van woensdag op donderdag een man gewond geraakt. De politie vraagt getuigen zich te melden.

Geschreeuw

Iets na middernacht werd de politie gewaarschuwd dat er mogelijk een conflict was in de Tempo Doeloestraat. Hierbij zou zijn geschreeuwd en kort daarna een Volkswagen Passat zijn weggereden. De politie startte een onderzoek in de straat.

Slachtoffer

Later die nacht meldde zich een 27-jarige man de zei slachtoffer te zijn van een steekpartij. Hij had zich inmiddels laten behandelen in een ziekenhuis. De politie heeft de steekpartij in onderzoek.