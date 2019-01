Agenten ontdekken 'vuurwerkplaats' in schuur

In de schuur bij een woning aan de Otterstok in Eindhoven deden agenten donderdagochtend een opmerkelijke vondst.

De schuur in de wijk Tongelre diende vermoedelijk als werkplaats waarbij met vuurwerk werd geknoeid. Wat er precies werd geproduceerd is nog onduidelijk, maar zeker is dat er sprake was van een gevaarlijke situatie midden in een woonwijk.

Agenten namen een kijkje op het adres nadat informatie was binnengekomen dat daar mogelijk een gestolen fiets stond. In de woning werd de fiets inderdaad gevonden, net als Cobra’s waarbij het kruit verwijderd was en die handeling is niet zonder gevaar: “Het is absoluut gevaarlijk om met vuurwerk te rommelen, vooral van dit kaliber. In Cobra’s zit bijvoorbeeld flitspoeder en dat is vele malen krachtiger dan zwart buskruit. Het kan enorme explosies veroorzaken” zo legt een explosievenspecialist uit.

Schuur

Toen agenten in de schuur een kijkje namen werd de werkplaats ontdekt. De explosievenspecialist schakelde direct de Explosieven Opruimingsdienst Defensie in, die nu verder onderzoek gaat doen in de schuur. De bewoner en zijn zoon zijn aangehouden. Ze zitten vast voor verder onderzoek. Onder meer het verhoor van de twee moet duidelijk maken wat hun rol precies is geweest.