Belangrijke veiligheidswaarschuwing Jumbo Fleischwurst

Jumbo haalt per direct Fleischwurst met EAN 2324338000000 uit de schappen.

In het product is per abuis een verkeerde grondstof verwerkt. Hierdoor staat het allergeen MOSTERD niet op het etiket vermeld. Mosterd kan een gevaar vormen voor consumenten met een mosterdallergie. Consumenten zonder een mosterdallergie kunnen het product gewoon consumeren. Het betreft alleen de artikelen met een THT-datum van 13-01-2019. Dit meldt de NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit op verzoek van Jumbo op de website.

Klanten kunnen het product (zonder aankoopbon) terugbrengen bij alle Jumbo winkels. Voor eventuele vragen kunnen consumenten contact opnemen met de Klantenservice van Jumbo via www.jumbo.com of 0800-0220161.