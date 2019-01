Drietal vast na bedreigingen

Die bedreigingen zouden eerder die avond hebben plaatsgevonden in Tiel. Een zakelijk geschil zou de aanleiding zijn om een Tielenaar met vuurwapens te bedreigen.

Gisteravond rond 20.20 uur werd gemeld dat de 30-jarige Tielenaar werd bedreigd met vuurwapens door enkele mannen. Daarbij zou het gaan om een langer lopend zakelijk geschil over geld. Na de dreigementen vluchtte het drietal in een auto. Direct na de melding is in de directe omgeving gezocht door verschillende politieagenten.

De weggereden auto werd wat later op de A50 via kentekenherkenning gesignaleerd. De auto met inzittenden is daarop tot stilstand gebracht via veiligheidsprocedures; de verdachten zijn gearresteerd en aangetroffen wapens in beslag genomen.

De zaak wordt onderzocht door de recherche; naast aangifte en getuigenverklaringen, worden vandaag de verdachten verhoord op verdenking van bedreiging en bezit van (vuur)wapens. De verdachten zijn 28, 18 en 28 jaar oud en allen afkomstig uit Veendam.