Verwarde man aangehouden na mishandeling brandweerman

Een 69-jarige verwarde en agressieve man uit Dorst is zondag op het Sint Jorisveld door de politie aangehouden omdat hij een brandweerman in het gezicht zou hebben geslagen.

De Dorstenaar reed in zijn auto tijdens een kerstboomverbranding door het publiek het grasveld op, waarna enkele brandweermannen hem tot stoppen dwongen. Tijdens het weggeleiden sloeg hij een van hen in gezicht.

Woede

Tijdens het transport ontstak de arrestant in woede omdat de dienders volgens hem niet goed reden. De wijkagent kent de man ambtshalve die vaker dit soort buiten heeft. Hij is beoordeeld door de GGZ en naar een instelling gebracht. Zijn rijbewijs is ingevorderd en naar het CBR gestuurd.