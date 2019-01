Ook SGP-politicus Kees van der Staaij ondertekende anti-lhbti pamflet

In de zogenoemde Nashville-verklaring wordt beschreven hoe christenen moeten omgaan met het geloof, huwelijk en seksualiteit. In de verklaring worden homoseksualiteit en transgenderisme expliciet afgewezen en wordt tevens de suggestie gewekt dat dit zaken zijn waarvan mensen kunnen genezen. Dit melden meerdere media maandag.

SGP-voorman Kees van der Staaij is van de prominente ondertekenaars van het pamflet. De ambassadeur van de Gay Pride, Francis van Broekhoven, heeft aangifte gedaan tegen Van der Staaij. De operazangeres Van Broekhoven zegt tegen NPO Radio 4: 'Dat hele pamflet is een oproep van toch weer discrimineren van lhbti’ers. Ik voelde mij echt gekwetst en heel verdrietig. Je gaat terug in de tijd. Als ambassadeur van de pride heb ik hiermee een signaal willen afgeven.'

Van der Staaij heeft laten weten dat hij vierkant achter de verklaring blijft staan. In een korte reactie schrijft hij zich te kunnen vinden in de strekking van de Nashville-verklaring omdat de SGP staat "voor de Bijbelse noties over huwelijk, gezin en seksualiteit". Hij was verder niet bereikbaar voor commentaar.