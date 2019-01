Jongen verdacht van bedreiging

Een 17-jarige jongen is maandagavond in Tilburg aangehouden. Hij wordt er van verdacht kort daarvoor een meisje met een zakmes bedreigd te hebben. Het meisje kon wegvluchten.

Op maandag 7 januari 2019 om 20.55 uur werden verschillenden politie-eenheden naar de Tilburgseweg gestuurd. Er was daar bij een woning een meisje aan komen rennen van 16 jaar. Ze reed op de fiets op de Tilburgseweg toen een jongen haar tot stoppen dwong. Hij bedreigde haar met een mes. Het geschrokken meisje rende er vandoor. Ze belde aan bij een woning en de politie is toen gewaarschuwd. Na een zoekactie werd in de omgeving een 17-jarige jongen uit Tilburg aangetroffen die aan het signalement voldeed. Hij is als verdachte van de bedreiging aangehouden. Een onderzoek is gestart.