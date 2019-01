Geen drugs bij controle in haven Oss

Politie en douane zijn dinsdagmorgen een controle gestart in het havengebied van Oss. De actie is primair bedoeld om harddrugs te onderscheppen.

De haven van Oss is een overslaghaven waar containers worden klaargemaakt voor transport over de weg. De douane controleert de containers en de politie voert controles uit in voertuigen.

Resultaten

Tijdens de actie werden geen harddrugs of aanverwante goederen aangetroffen. Wel werden in totaal 18 bekeuringen uitgeschreven aan bestuurders. Dat ging vooral om het niet bij hebben van een geldig rijbewijs of kentekenbewijs. Eén man is aangehouden omdat hij geen geldig identiteitsbewijs bij zich had. Hij is meegenomen voor verder onderzoek. Tot slot werd nog een personenauto in beslag genomen. Deze verkeerde in een dusdanig slechte technische staat, dat hij zal worden vernietigd.