Auto op zijn kop bij ongeval op N2 bij Eindhoven

Op de N2 kort voor afrit Eindhoven Airport in de richting naar Maastricht gebeurde dinsdagochtend rond 7.10 uur een verkeersongeval met meerdere voertuigen. Een personenauto rijdende op de meest rechtse rijstrook werd aangetikt door een vrachtwagen waarna het voertuig achterstevoren de gehele rijbaan doorkruiste en in botsing kwam met een bestelauto.

De personenauto sloeg vervolgens over de kop en kwam in de middenberm tussen de N2 en de A2 terecht. De bestelauto reed vervolgens een lichtmast, eveneens in de middenberm, omver. Beide automobilisten bleven ongedeerd en konden op eigen kracht hun voertuigen verlaten. Ondanks het geringe letsel rukten de hulpdiensten groots uit. De brandweer keerde echter onverrichterzake terug terwijl medewerkers van de ambulancedienst beide weggebruikers controleerde. Een bergingsbedrijf heeft beide voertuigen en de losliggende brokstukken geborgen. Onderdelen van de bestelauto lagen zelfs op de vluchtstrook van de naastgelegen A2.