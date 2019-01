Opnieuw aanhoudingen voor ongeregeldheden intocht Sinterklaas

De recherche heeft dinsdagochtend drie personen gearresteerd voor betrokkenheid bij wanordelijkheden tijdens een demonstratie rond de intocht van Sinterklaas op zaterdag 17 november in Eindhoven. Het gaat om twee mannen van 32 en 25 jaar uit Eindhoven en een 27-jarige Helmonder. Eerder werden al 13 personen opgepakt.

Tijdens die demonstratie op het Catharinaplein zocht een flinke groep tegendemonstranten de confrontatie met actievoerders van protestgroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP). Al in een vroeg stadium van de demonstratie trad de politie op. De groepen werden uit elkaar gehouden om verdere problemen te voorkomen. Die dag werden al zes personen aangehouden voor onder meer openlijke geweldpleging. Zo gooiden mensen met blikjes bier en eieren. Ook werd een agent geschopt. Protestgroep KOZP hield zich aan de vooraf gemaakte afspraken en leden werden voor hun eigen veiligheid tijdelijk ondergebracht bij het politiebureau. Op 11 december werden nog eens zes personen opgepakt en een dag later meldde zich op verzoek van de recherche nog een 23-jarige man uit Eindhoven op het bureau. Ook hij werd aangehouden.

Onderzoek

Het onderzoek richt zich op het opsporen van mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten tijdens en rond de demonstratie. De recherche betrok onder meer camerabeelden bij het onderzoek en heeft mede op basis daarvan de aanhoudingen verricht. Ook de drie nieuwe arrestanten worden verdacht van openlijke geweldpleging. Ze zitten voorlopig vast voor verhoor en nader onderzoek. Alle andere verdachten zijn weer vrij. Tegen deze groep wordt een dossier opgemaakt, dat wordt doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie.



Nieuwe arrestaties worden niet uitgesloten.