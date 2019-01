Almere hijst regenboogvlag als tegengeluid Nashville-verklaring

Burgemeester Franc Weerwind: ‘Met het hijsen van de regenboogvlag maken wij kenbaar aan de Almeerders dat iedereen er in onze stad toe doet en meetelt ongeacht iemands seksuele geaardheid.’

Wethouder Jerzy Soetekouw: ‘In Almere is ruimte voor iedereen, een stad waar je jezelf mag zijn en mag houden van wie je wil.’

In de omstreden Nashville-verklaring staat onder meer dat goede christenen homoseksualiteit altijd dienen af te wijzen. Verder zou het zondig zijn om homoseksuele onreinheid en transgenderisme goed te keuren. Ook wordt er in de verklaring gesuggereerd dat genezing voor bovenstaande mogelijk is. In de Nederlandse Nashville-verklaring is homoseksualiteit en transgenderisme bestempeld als zondig.