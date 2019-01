De impact van telefoongebruik tijdens verkeersdeelname

Een van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen is het gebruik van smartphones tijdens het autorijden. Van de ruim 600 doden die afgelopen jaar in het verkeer vielen, waren er enkele tientallen het slachtoffer van telefoongebruik tijdens het fietsen of autorijden. Uit onderzoek blijkt dat liefst een op de vijf fietsongevallen waar een jongere bij betrokken is, veroorzaakt wordt door gebruik van de mobiele telefoon op de fiets.

1. Berg jouw smartphone op een niet-zichtbare plek op

De belangrijkste maatregel om ongevallen in het verkeer te voorkomen, is de mobiele telefoon opbergen in het dashboardkastje van de auto. Zo kun je niet door de telefoon worden afgeleid. Ook niet als er een berichtje binnenkomt of er gebeld wordt. Tijdens het fietsen stop je de telefoon het beste weg in jouw broekzak of de binnenzak van de jas.

2. Kijk goed om je heen tijdens het fietsen en/of autorijden

Doordat met name fietsers, maar ook automobilisten tijdens het reizen met andere zaken bezig zijn dan het verkeer, ontstaat de kans op een aanrijding. Een fietser afgeleid met muziek of mobiel verhoogd al het risico, wanneer een automobilist ook bezig is met het instellen van de route of radiozender, kan er zomaar een ongeluk ontstaan. Als je mazzel hebt, schamp je met de auto een van de veiligheidspalen van Erdi en wordt erger voorkomen. Maar voordat de veiligheid van zo’n paaltje wordt gebruikt, is het natuurlijk veel beter om te voorkomen dat je überhaupt zo’n stopper nodig hebt. Door alert te zijn, niet met je mobiel bezig te zijn en om je heen te kijken, voorkom je dat je een paaltje schampt.

Zorg tijdens het autorijden dat je regelmatig in de zijspiegels kijkt en kijk ook ver vooruit. Als je stoplichten of een rotonde nadert, schat dan de situatie in. Op die manier kun je eerder en sneller anticiperen op verkeerssituaties. En, ook dat is mooi, flink wat benzine besparen doordat je minder hoeft af te remmen en op te trekken. Aandachtig rijden is dus ook goed voor het milieu en de portemonnee!

3. Gebruik je gezond verstand

Onderzoeken hebben ook aangetoond dat, naast bijvoorbeeld smartphonegebruik, bumperkleven en onvoldoende afstand houden veel ongelukken veroorzaken. Zorg er daarom voor dat je niet te dicht op het voertuig voor je gaat rijden. Zo kun je altijd snel reageren mocht het verkeer voor je ineens gaan afremmen.

4. Ga goed voorbereid op pad, dus niet met een rammelende maag

Wanneer je op pad gaat, vooral als het om een langere reis gaat, is het verstandig om van tevoren goed te eten en drinken. Zo weet je zeker dat je voldoende energie en kun je geconcentreerder rijden.