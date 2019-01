Politie: 'geen sprake van serieuze dreiging kerk Nijmegen'

Uit uitgebreid politieonderzoek, naar aanleiding van de dreiging rond de kerk aan de Dobbelmanweg in Nijmegen, is inmiddels gebleken dat er geen sprake was van een serieuze dreiging. 'Niemand is in gevaar geweest', zo laat de politie woensdagmiddag weten.

Onderzoek afgerond

'De politie heeft dinsdag het onderzoek afgerond naar de dreiging rond de kerk aan de Dobbelmanweg', aldus de politie. De eerste informatie die bij de politie was binnengekomen was van dien aard, dat er serieus rekening gehouden werd met een gewelddadige dreiging. Kort daarna werd door de politie dringend geadviseerd de diensten af te lassen in goed overleg met het kerkbestuur.

Vasthoudend in verhaal

Tijdens het vervolgonderzoek kwam de politie uit bij een man die zeer vasthoudend was in zijn verhaal. Hij had informatie over iemand die deze dreiging had geuit en had daar vervolgens melding van gedaan.