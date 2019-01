Rijkswaterstaat bespreekt grootschalig bergingsplan containers

Rijkswaterstaat heeft met betrokken partijen afgestemd over het bergen van de 291 overboord geslagen containers van de MSC Zoe. Dit is een groots opgezette operatie: verloren containers en lading worden verder in beeld gebracht en tegelijkertijd wordt gestart met het bergen van gelokaliseerde objecten in de Eems, en aansluitend in de verkeersbaan boven de Waddeneilanden.

Grootschalige bergingsoperatie

De vaarweg is vergelijkbaar met een drukke A13; het is dan ook essentieel de berging tot in detail voor te bereiden en op het juiste moment uit te voeren. Doel is op korte termijn te starten met de grootschalige bergingsoperatie, dit is onder meer afhankelijk van het weer. De eerste 2 containers werden 7 januari 2019 al geborgen.

Impact slechte weer

Rijkswaterstaat heeft 8 januari 2019 per helikopter het Waddengebied geïnspecteerd. De vlucht leverde geen bijzonderheden op en de impact van de storm op de verloren containers lijkt mee te vallen. Uit de laatste dekinspectie van de MSC Zoe blijkt dat er 8 containers meer overboord zijn geslagen dan eerder gedacht (in totaal 291). Deze bevatten geen gevaarlijke stoffen. Vanwege de weersomstandigheden zijn er 8 januari en worden er ook 9 januari geen sonarwerkzaamheden uitgevoerd. Deze worden opgepakt zodra het weer het toelaat.

Ruiming losse spullen

De zandplaat Simonszand is sinds 8 januari schoon. Op Het Rif zijn alle losse spullen opgeruimd. Van de 3 containers op deze zandplaat is een container op drift geraakt. In opdracht van Rijkswaterstaat is een calamiteitenaannemer naar de locatie van de container gestuurd. De aannemer wist de container naar de haven van Lauwersoog te slepen.

Schoonmaakactie hervat

Woensdag werd in samenwerking met een aannemer en 30 vrijwilligers van Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer de schoonmaakactie op de Rottums in de Waddenzee hervat. De Rottums is beschermd natuurgebied, daarom worden hier ervaren vrijwilligers ingezet.