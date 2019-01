Brabant is twee nieuwe miljonairs rijker

De Staatsloterijtrekking van 10 januari levert de provincie Noord-Brabant maar liefst twee nieuwe miljonairs op. De Hoofdprijs van 1 miljoen is gewonnen door een abonneespeler uit de gemeente Sint-Michielsgestel en de XL Hoofdprijs is gewonnen door een online speler in de gemeente Woensdrecht.