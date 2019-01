Demonstratie 'Gele Hesjes' op de Dam in Amsterdam

Op de Dam in Amsterdam was zaterdagmiddag een demonstratie van de Gele Hesjes afdeling Amsterdam.

De demonstratie was gericht tegen het huidige kabinet. De demonstranten zijn het niet eens met de koers die gevaren wordt in Nederland. Met spandoeken als ‘Nederland is nep’ en ‘Rutte rot op’ lieten rond de 100 demstranten hun ongenoegen weten.

Frankrijk

De demonstratie van de Gele Hesjes is komen overwaaien vanuit Frankrijk. Hier demonstreren zij al weken lang tegen het regeringsbeleid van president Macron. In tegenstelling tot Nederland lopen de demonstraties in Frankrijk geregeld uit op veldslagen met de politie.

België

Ook in België zijn Gele Hesjes actief. Tijdens een demonstratie op de E25 bij Visé (vlak bij de grens bij Eijsden) werd vrijdagavond een demonstrant doodgereden door een vrachtwagen met Nederlands kenteken.