Uitslaande brand in garagebedrijf Blijham

De brand woedt in een garagebedrijf die onder andere occasions verkoopt. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit de garage.

De brandweer schaalde op naar middelbrand om overslag naar een nabijgelegen woning te voorkomen. Om voldoende bluswater op de plaats van de brand te krijgen is extra materieel ingezet.

Bij de brand komt veel rook vrij. De brandweer adviseert omwonenden om ramen en deuren te sluiten. Om de omwonenden op de hoogte te brengen is een NL-Alert verstuurd.

