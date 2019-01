Hardleerse alcomobilist

Een blaastest op het bureau wees uit dat de 20-jarige man uit de gemeente Midden-Groningen te veel alcohol op had. Hij bleek 1,3 promille in zijn bloed te hebben en tevens niet in het bezit van een rijbewijs. Om zich nog dieper in de problemen te brengen, gaf de man in beginsel een valse naam op.

Met een aantal bekeuringen en een rijverbod werd de man heen gezonden. Kort na zijn vrijlating werd de 20-jarige man opnieuw aangehouden omdat hij in een auto reed. Opnieuw een bekeuring voor het rijden zonder rijbewijs, een bekeuring voor het tegen het verkeer inrijden op een rotonde. Bij een blaastest op het bureau blies hij nog steeds 0,9 promille. Ook hiervoor heeft hij een bekeuring gekregen.