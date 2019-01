Man raakt gewond in gezicht bij steekincident Enschede

Een 19-jarige man uit Enschede is zondagochtend 13 januari rond 05.30 uur in zijn gezicht gewond geraakt, toen hij in de Marktstraat door een man met een mes werd aangevallen. De verdachte ging er daarna vandoor. Agenten die op de fiets in het gebied surveilleerden kwamen net na het incident dezelfde straat ingefietst en hielden even verderop een 19-jarige man uit Enschede aan. De politie zoekt mensen die de man met het mes of het incident hebben gezien.

Het slachtoffer liep na een avondje stappen samen met vrienden in de Marktstraat een man met een mes tegen het lijf. De verdachte zwaaide met het mes en bedreigde vervolgens het slachtoffer. In een poging het gevaar af te wenden, pakte deze de arm van de verdachte waarop een worsteling ontstond en het slachtoffer met het mes in zijn gezicht werd geraakt.

In hetzelfde gebied waren op dat moment twee agenten op de fiets aan het surveilleren. De verdachte was net bij het slachtoffer weggelopen toen de agenten het groepje jonge mannen in de Marktstraat troffen. Zij vertelden wat er was gebeurd waarop de agenten direct in de omgeving gingen rondkijken en de verdachte even verderop vonden. Hij werd aangehouden en wordt vandaag gehoord over deze zaak.