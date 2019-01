Zwaargewonde (77) bij eenzijdig verkeersongeval

Het ongeluk gebeurde rond 22.25 uur. Een automobilist reed in de richting van Goes en verloor in de bocht de macht over het stuur. De auto ramde een hekwerk en belandde aan de andere kant van de sloot. De hulpdiensten werden door een toevallig passerende agent in vrije tijd gewaarschuwd.

Bloedproef

Het slachtoffer werd door de brandweer uit de auto gehaald. De man (77) uit 's Gravenhage werd door een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Omdat de politie vermoedde dat de bestuurder alcohol had gedronken, is in het ziekenhuis door een GGD-arts een bloedproef afgenomen. Het bloedmonster is voor onderzoek naar het Nederlands Forensisch Instituut gestuurd. De auto is door een bergingsbedrijf weggetakeld.