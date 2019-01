'Kazem M. komt naar Groningen voor strafzaak'

M. is in 2012 in Marokko gaan wonen waar door de autoriteiten zijn paspoort was ingenomen volgens DvhN. Hierdoor kon M. het land niet verlaten. Via zijn advocaat Kappelhof laat M. weten bij de zitting op 11 februari in Groningen aanwezig te zijn.

In 2010 verdween de toen 36-jarige Ilham Benschelh en werd niets meer van haar vernomen.