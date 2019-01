Naaktfoto's docente circuleren onder scholieren

Een wat ongemakkelijke situatie voor een docente van het Carmelcollege in Emmen. Zij geeft tijdelijk geen les meer op de school omdat er naaktfoto’s van de vrouw circuleren onder de leerlingen.

Volgens de Telegraaf zijn de naaktfoto’s van de vrouw in de privésfeer verspreid en zijn toch uitgelekt naar anderen. De rector van de school laat weten dat de daders inmiddels bekend zijn.

De school heeft aan de leerlingen gevraagd de foto’s te verwijderen. De ouders van de leerlingen krijgen een brief van de school met uitleg over de situatie die is ontstaan.