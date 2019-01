'Ans Boersman pleegde valsheid in geschrifte bij visumaanvraag ex-vriend'

Ans Boersma, de correspondente die donderdag Turkije werd uitgezet als ongewenst vreemdeling, wordt er van verdacht bij de visumaanvraag voor haar Syrische ex-vriend valsheid in geschifte te hebben gepleegd. Dit melden bronnen aan het tv-programma Nieuwsuur.

In 2013 of 2014 zou de journaliste haar ex-vriend hebben geholpen bij de aanvraag van een visum. Hiermee kreeg hij uiteindelijk een Nederlandse verblijfsvergunning. Bij de aanvraag zou hij gebruik hebben gemaakt van een vervalst Syrisch paspoort en een valse naam.

In oktober werd de ex-vriend van Boersma aangehouden in Amsterdam omdat hij lid zou zijn geweest van terreurorganisatie Jabhat al-Nusra. Deze cel is vewant aan al-Qaida.

In een verklaring op de website van het Financieele Dagblad staat dat Boersma sinds 4 december 2018 stond gesignaleerd. Op 3 januari kon Boersma ongehinderd het land verlaten. In Turkije werd op 5 januari een ban op haar paspoort ingesteld. Zodoende werd zij donderdag Turkije uitgezet.