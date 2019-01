FNV roept Hans Wijers van ING op om bonus in te leveren

Witwasschandaal

Vandaag bleek dat ING fors snijdt in de bonussen voor 2018 waardoor er voor de ‘gewone ING-medewerker’ waarschijnlijk niets meer in zit. Als reden wordt het witwasschandaal opgevoerd waar ING in gebreke bleef bij de controle van betalingen.

Alleen medewerkers getroffen

‘Het is al erg genoeg dat dit medewerkers treffen die totaal niets met de controle op witwaspraktijken te maken hebben. Maar dat de Raad van Commissarissen van de ING, die toch heel sturend is geweest in het ING-witwasdossier, niet van plan is in te leveren, is stuitend,’ aldus Gerard van Hees van FNV Finance.

Symbolische daad

De vakbond roept de Raad van Commissarissen op een symbolische daad te verrichten door vrijwillig een deel van hun inkomen in te leveren ten gunste van bijvoorbeeld de ING Foundation, waarmee goeden doelen worden ondersteund. Van Hees: ‘Hans Wijers, laat zien dat je je verantwoordelijkheid neemt als voorzitter en stel een symbolische daad. En roep je commissieleden op om jouw voorbeeld te volgen.’

'Bijbaan'

Hans Weijers, de voorzitter van de Raad van Commissarissen van ING, ontvangt meer dan een ton euro op jaarbasis voor deze ‘bijbaan’. In totaal schat de vakbond de vergoeding van de hele raad – die bestaat uit 9 deelnemers – rond de 1 miljoen euro op jaarbasis.