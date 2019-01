Gewonde man, die vermist was na verkeersongeval, weer terecht

Twee gewonden werden per ambulance vervoerd naar het ziekenhuis. Een derde gewonde, vermoedelijk een 21-jarige man uit Den Haag, is na het ongeval weggelopen. De politie maakt zich ernstig zorgen om deze gewonde en is in het kader van de hulpverlening naar hem op zoek. Mogelijk is hij door het ongeval zwaar gewond geraakt en sinds het ongeval wordt hij vermist.

Na het ongeval kwam er direct hulpverlening op gang. Het Mobiel Medisch Team (MMT) kwam ook in actie en vervoerde de gewonden naar het ziekenhuis. Een van de gewonden liep door de klap meerdere botbreuken op.

De afdeling Verkeersongevallenanalyse doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Het vermoeden bestaat dat het betrokken voertuig na een inhaalmanoeuvre een stoeprand raakte en vervolgens tegen het informatiebord en een boom klapte. Agenten en speurhonden zochten gisterenavond en vannacht naar de verdwenen, mogelijk (zwaar) gewonde man. Ook vandaag gaat de zoektocht onverminderd door. Mocht u informatie hebben over de gewonde man, laat dit ons dan direct weten via 112.



Door de harde klap van de donkerekleurige SUV die het verkeersbord raakte, vlogen er onderdelen in het rond waardoor twee geparkeerde voertuigen beschadigd raakte.

Update

De gewonde 21-jarige man is gelukkig weer terecht. De politie zal de man op een later moment spreken over zijn rol bij de aanrijding, waarbij nog twee andere inzittenden gewond raakten.