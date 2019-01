Peuter (2) en tiener (15) gewond door rond vliegende kogels Helmond

Gewonden omstanders

Het schietincident gebeurde rond 15.20 uur waarbij door onbekenden op een auto werd geschoten. Bij het schietincident vielen willekeurige slachtoffers. Het gaat om een 2-jarig meisje en een meisje van 15 jaar . Het kindje zat bij haar moeder achter op de fiets en liep een verwonding aan haar been op. Het 15-jarige meisje raakte gewond aan haar arm.

Kapot achterruit

Bij het schietincident is op een auto geschoten in de Molenstraat. De beschoten auto is in deze straat achtergelaten en de inzittenden van het voertuig zijn gevlucht. Dit is de auto met de kapotte achterruit. De politie is op zoek naar deze personen.

Auto hard weggereden

Na het schieten reed een auto hard weg. Dit voertuig, een groene Opel Astra, is inmiddels teruggevonden op de Wolfstraat in Helmond. Ook uit deze auto zijn mensen gevlucht waar de politie naar op zoek is.

Update 16.45 uur

Inmiddels heeft de politie op het Doorneind een verdachte aangehouden in verband met het onderzoek naar het schietincident. 'Deze zit vast voor verder onderzoek', aldus de politie