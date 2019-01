Twee verdachten schietpartij Heerlen aangehouden

De politie heeft dinsdagmorgen twee verdachten aangehouden in het onderzoek naar een schietpartij die in januari 2017 plaatsvond in een loods op de Weggebekker in Heerlen.

De Belgische politie hield het tweetal in Maasmechelen en Lanaken aan op verzoek van het onderzoeksteam in Nederland. Het gaat om twee mannen van 29 en 48 jaar uit België. De politie sluit meerdere aanhoudingen in dit lopende rechercheonderzoek niet uit.

Gewond

Bij het schietincident, dat zich op 11 januari 2017 rond 21.00 uur afspeelde in de loods, raakte een man van toen 29 jaar uit Maastricht gewond. Hij liep verschillende schotwonden, onder andere in zijn benen, op.

Aanleiding

Met onder andere de aanhouding van deze twee personen hoopt de politie meer inzicht te krijgen in wat zich die avond heeft afgespeeld en wat de aanleiding is geweest voor het schietincident.

Tijdelijk stopzetten onderzoek

Eind 2017 is dit onderzoek tijdelijk stopgezet in verband met het grote aantal grootschalige rechercheonderzoeken dat in 2017 werd opgestart. In 2018 is dit onderzoek tijdelijk opnieuw opgepakt. Dit heeft in januari 2019 vervolg gekregen wat dinsdag heeft geleid tot de aanhouding van de twee verdachten in België.